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Чиновники Удмуртии задолжали по налогам около 20 млн рублей

12:06, 14 ноября, 2018
Диана Ворончихина
12:06, 14 ноября, 2018
Диана Ворончихина
398
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#налоги\n#Ижевск\n#ФНС\n#Удмуртия\n#ФССП\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
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Напомним, что оплатить налоги нужно до 3 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Около 20 млн рублей по налогам задолжали чиновники Удмуртии за 2016 год. Об этом на пресс-конференции в среду, 14 ноября, журналистам рассказал руководитель управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике Юрий Горюнов.

По его словам, с госслужащими управление сейчас ведет отдельную работу, направленную на ликвидацию этих долгов. При этом Горюнов отметил, что в этом году темпы уплаты налогов выше, чем в предыдущем.

Напомним, что жители Удмуртии должны заплатить транспортный налог, налог на имущество и на землю за 2017 год до 3 декабря. Налогоплательщикам еще в августе начали рассылать уведомления. Общая сумма налогов по республике составила более 1,5 млрд рублей.

«На сегодняшний день жители заплатили около 700 млн рублей налогов, примерно половина от направленной суммы. Если уведомления по каким-то причинам не получены, то просьба зайти в свой личный кабинет на сайте налоговой службы или обратиться в отделение ближайшей налоговой службы. Уплатить можно через сайт налоговой службы, через госуслуги, почтовое отделение, через любой офис любого банка», - отметил Юрий Горюнов.

После 3 декабря будет проведен анализ по поступлениям. После этого те, кто не заплатит налоги, еще раз получат еще соответствующие требования. При этом за каждый день просрочки будут начисляться пени. Если и после этого человек не заплатил налоги в течение примерно трех месяцев, в дело вступят судебные приставы, которые вправе применить принудительные меры. Как рассказал руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике Игорь Наговицын, за 10 месяцев приставы взыскали 1 млрд 228 млн рублей налоговых платежей, как с должников физических лиц, так и организаций. Из них 7,5 млн рублей – это транспортный налог.

«За 10 месяцев приставами произведено 419 арестов имущества на сумму 220 млн рублей. В отношении 1640 граждан вынесены постановления об ограничения выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, судебными приставами-исполнителями вынесено 214 постановлений о принудительном списании средств со счетов граждан и организаций», - отметил Игорь Наговицын.

На сегодняшний день самая большая задолженность по имущественному налогу, затем по транспортному.

12:06, 14 ноября, 2018
Диана Ворончихина
398
0
#налоги\n#Ижевск\n#ФНС\n#Удмуртия\n#ФССП\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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