Директора компании в Ижевске оштрафовали за невыплату зарплаты сотрудникам

Сумма задолженности составила 600 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ООО «Альтаир» задолжало сотрудникам 600 тыс. рублей заработной платы. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, компания не заплатила работникам за май 2018 года.

Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, директор предприятия и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП России («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния») и оштрафованы в сумме 10 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно.

Задолженность по заработной плате на предприятии полностью погашена.