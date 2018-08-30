Во втором квартале 2018 года он составляет 3,57 года, динамика составила 10%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вырос средний срок потребительского кредита. Во втором квартале 2018 года он составляет 3,57 года, динамика составила 10%.

По этому показателю республика располагается на 72 месте. Отметим, что в Татарстане этот показатель составляет 3,52 года, динамика установилась на уровне 11,5%.

Лидером рейтинга является Свердловская область, ЯНАО и Магаданская область, где средний срок потребкредита составляет от 4,48 до 4,64 лет.