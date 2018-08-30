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В Удмуртии вырос средний срок потребительского кредита

16:35, 30 августа, 2018
Георгий Поветкин
16:35, 30 августа, 2018
Георгий Поветкин
246
0
#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
246
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Во втором квартале 2018 года он составляет 3,57 года, динамика составила 10%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вырос средний срок потребительского кредита. Во втором квартале 2018 года он составляет 3,57 года, динамика составила 10%.

По этому показателю республика располагается на 72 месте. Отметим, что в Татарстане этот показатель составляет 3,52 года, динамика установилась на уровне 11,5%.

Лидером рейтинга является Свердловская область, ЯНАО и Магаданская область, где средний срок потребкредита составляет от 4,48 до 4,64 лет.

16:35, 30 августа, 2018
Георгий Поветкин
246
0
#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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