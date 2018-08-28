Сливочное масло и сыры подорожали в Удмуртии за неделю

Также цены изменились на белокочанную капусту, курицу, свинину, пшено.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за неделю изменились цены на некоторые продукты. Об этом сообщает Удмуртстат.

С 20 по 27 августа наиболее подорожали:

- свежая белокочанная капуста – на 0,71 рублей или на 3,8%;

- сливочное масло – на 16,40 рублей или на 3,7%;

- охлажденные и мороженые куры – на 3,30 рублей или на 2,8%;

- пшено – на 1,01 рублей или на 2,6%;

- пшеничная мука – на 0,59 рублей или на 2,5%;

- свинина (кроме бескостного мяса) – на 5,81 рублей или на 2,4%;

- пищевая поваренная соль – на 0,14 рублей или на 1,5%,

- сычужные твердые и мягкие сыры – на 6,26 рублей или на 1,4%.

Кроме того, на 0,1 - 0,9 % повысились цены на подсолнечное масло, мороженую неразделанную рыбу, вареную и полукопченую колбасу, ржано-пшеничный хлеб, мягкие, глазированные шоколадом конфеты, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5 – 3,2% жирности, куриные яйца, водку, вермишель.

Вместе с тем отмечается снижение цен на морковь, картофель, свежие помидоры и огурцы, репчатый лук, мясные консервы, баранину и говядину (кроме бескостного мяса), сосиски, сардельки, гречневую крупу – ядрицу, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5 – 3,2% жирности, жирный творог, карамель, яблоки, сметану, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, черный байховый чай, печенье, шлифованный рис, сахарный песок, маргарин.