В Удмуртии вырос средний размер ипотечного кредита

Во втором квартале 2018 года этот показатель закрепился на уровне 1,57 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 7,5% вырос средний размер ипотечного кредита. Во втором квартале 2018 года этот показатель закрепился на уровне 1,57 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В прошлом году показатель за аналогичный период составлял 1,46 млн рублей.

Лидирует в данном рейтинге Москва – 4,39 млн рублей, Московская область – 3,11 млн рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ – 2,79 млн рублей.

Отметим, что в Татарстане средний рост кредита во втором квартале составляет 1,74 млн рублей, а в Пермском крае 1,76 млн.