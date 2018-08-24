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В Удмуртии вырос средний размер ипотечного кредита

17:22, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
17:22, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#кредит
Фото: ИА "Сусанин"
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Во втором квартале 2018 года этот показатель закрепился на уровне 1,57 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 7,5% вырос средний размер ипотечного кредита. Во втором квартале 2018 года этот показатель закрепился на уровне 1,57 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В прошлом году показатель за аналогичный период составлял 1,46 млн рублей.

Лидирует в данном рейтинге Москва – 4,39 млн рублей, Московская область – 3,11 млн рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ – 2,79 млн рублей.

Отметим, что в Татарстане средний рост кредита во втором квартале составляет 1,74 млн рублей, а в Пермском крае 1,76 млн.

17:22, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#кредит

 

 

 


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