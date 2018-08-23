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Более 1 млрд рублей долгов по налогам взыскали приставы с жителей Удмуртии

14:40, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
14:40, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
532
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг
Фото: susanin.news
532
0

Отмечается, что в большинстве случаев приходилось применять принудительные меры.

Ижевск. Удмуртия. За семь месяцев 2018 года судебные приставы Удмуртии взыскали 1 млрд 266 млн рублей долгов по налогам. Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, в большинстве случаев приходилось применять принудительные меры.

Так, например, предприниматель, торгующий обувью в Вавоже, задолжал налоговой службе 101 тыс. рублей.

«Новость о том, что бизнесмен является должником, в небольшом населённом пункте разлетелась быстро. Арендодатель, у которого хранилась партия обуви, предназначенная для продажи, сообщил судебным приставам о наличии данного имущества», - говорится в сообщении.

После этого приставы арестовали принадлежащие должнику 22 пары обуви на сумму 30 тыс. рублей.

Житель Ижевска лишился автомобиля «Опель» из-за долга в 529 тыс. рублей. На транспорт наложен арест, и оно принудительно изъято для дальнейшей передачи на реализацию в Росимущество.

14:40, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
532
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг

 

 

 


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