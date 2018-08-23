Среднемесячная зарплата в Удмуртии за первое полугодие увеличилась на 11,7%

В среднем она составила 31 314 рублей.

Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2018 года среднемесячная зарплата в Удмуртии составила 31 314 рублей и по отношению к такому же периоду прошлого года увеличилась на 11,7%. Об этом сообщает Удмуртстат.

В июне размер заработной платы в среднем по республике составил 33 858 рублей. С учётом индекса потребительских цен реально начисленная зарплата в сравнении с июнем 2017 года увеличилась на 8,8%.

Сохраняется значительная дифференциация в оплате труда работников в организациях различных видов деятельности. В июне уровень оплаты труда работников, занимающихся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством составил – 21 456 рублей. Надо отметить, что это в 1,6 раза ниже среднего уровня оплаты труда в целом по республике. Традиционно высокая заработная плата наблюдалась в организациях финансовой и страховой деятельности – 43 918 рублей и по добыче полезных ископаемых – 48 481 рубль.

В сравнении со среднереспубликанским, уровень оплаты труда работников в учреждениях образования составил – 106,4%, здравоохранения – 98,9%, деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 103,7%.