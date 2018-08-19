Более 34 млрд рублей налогов поступило в бюджет Удмуртии с начала года

За 7 месяцев в федеральный бюджет из республики мобилизовано 86,2 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2018 года в консолидированный бюджет Удмуртии поступило более 34 млрд рублей налогов. В федеральный бюджет мобилизовано 86,2 млрд рублей, сообщает Федеральная налоговая служба по республике.

Доходная часть консолидированного бюджета региона, контролируемая ФНС России, сформировалась следующими налоговыми доходами:

- 13,4 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 39%);

- 12,6 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 36,6% в общем объеме доходов);

- 3,6 млрд рублей по налогам на имущество (или 10,6%);

- 1,9 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 5,5%);

- 2,9 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 8,3%).

Традиционно основную долю в структуре налоговых поступлений федерального бюджета заняли платежи за пользование природными ресурсами – 58,9 млрд рублей или 68,3% и по налогу на добавленную стоимость – 23,4 млрд рублей или 27,2%. На долю поступлений по налогу на прибыль организаций и акцизам по подакцизным товарам пришлось по 2% и 2,3% соответственно.

Кроме того, объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, администрируемых ФНС России, по итогам первого полугодия 2018 года составил 26,8 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей или на 9,8% больше, чем за январь-июль 2017 года. Рост платежей обеспечен по всем видам взносов.