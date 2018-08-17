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Народный контроль не выявил нарушений в работе микрофинансовых организаций Ижевска

10:54, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
10:54, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
862
0
#проверки\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: arzik2
862
0

Активисты молодежного парламента республики проверили работу 4 отделений микрозаймов разных организаций.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проверили микрофинансовые организации в рамках федерального проекта «Народный контроль». Как рассказал журналистам председатель постоянной комиссии по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов, который является координатором проекта, информацию собирали представители молодежного парламента Удмуртии.

Всего в республике насчитывается около 200 офисов микрофинансовых организаций. Активисты проверили 4 офиса микрофинансовых организаций разных наименований в Ижевске и никаких значимых нарушений не выявили.

«Сегодня в Удмуртской Республике, в частности в Ижевске, в организациях, которые были проверены, работа ведется должным образом. Вся необходимая информация имеется, обращение с клиентами достаточно грамотное, люди работают оперативно. Мы даже утроили небольшую проверку. Девушку-студентку направили на получение кредита, и ей отказали», - сказал Варламов.

При этом он отметил большие проценты, которые начисляют по договору микрозайма – 1% в день.  

«Колоссальные проценты, которые обусловлены сегодня в микрофинансовых организациях, под процент в день, это 365 процентов годовых – это конечно же огромные деньги. Поэтому некие ограничения в этом моменте, на мой взгляд, нужно вводить», - добавил Варламов.

10:54, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
862
0
#проверки\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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