В Удмуртии почти на 60 тыс вырос средний размер автокредита

За год показатель увеличился более чем на 11%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 11,6% вырос средний размер автокредита. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В первом полугодии показатель составил 565,3 тыс. рублей, что почти на 59 тыс. рублей выше аналогичного прошлогоднего показателя.

Гендиректор НБКИ Александр Викулин считает, что в последние годы средний размер автокредита растет не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Важнейшим фактором роста всего сегмента автокредитования остается реализация государственной программы поддержки автопрома.

«Так, в 2018 году средний размер автокредита рос в связи с повышением стоимости автомобиля до 1,5 млн рублей в рамках государственной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень автомобилей, подпадающих под действие данной программы. Кроме того, на увеличение среднего размера кредита повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне», - сказал Викулин.

Отметим, что в целом по стране средний рост автокредита составил 10%, с 647,8 тыс. до 712,8 тыс. рублей. При этом Удмуртия по величине кредита располагается на 49 месте.

Лидируют в рейтинге Москва, Московская области и Санкт-Петербург, где величина займа составляет 1 млн рублей, 861,8 тыс. рублей и 837,7 тыс. рублей соответственно. Самую высокую динамику здесь демонстрирует Архангельская (+19,7%), Новосибирская (+15,9%) и Ленинградская (+15,2%) области, а также Санкт-Петербурге (+14,1%).