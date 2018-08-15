В Удмуртии средний размер выданных потребкредитов вырос почти на 30%

Во втором квартале 2018 года этот показатель составил 142,5 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 28,3 процента. Во втором квартале 2018 года этот показатель составил 142,5 тыс. рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 111,1 тыс. рублей.

Самые большие размеры потребкредитов зарегистрированы в Москве (491,9 тыс.), Московской области (342,4 тыс.) и Санкт-Петербурге (324,9 тыс.). При этом серьезную динамику роста продемонстрировали Белгородская (+96,1%), Ленинградская (+80,5%), Вологодская (+77,2%) и Владимирская (+63,7%) области.

В Пермском крае средний размер кредита составил 181,6 тыс. рублей, продемонстрировав рост на 38,8%. В Татарстане этот показатель установился на уровне 157,9 тыс. рублей с ростом 33%.