Генеральный директор «Камского завода ЖБИ» в Удмуртии вернул в казну 3 млн рублей

Также за сокрытие денежных средств от налоговой он оштрафован на 80 тыс. рублей.

Воткинск. Удмуртия. Генеральный директор ОАО «Камский завод ЖБИ» в Удмуртии оштрафован на 80 тыс. рублей за сокрытие средств организации от налогов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии.

Следствие выяснило, что с ноября 2017 по март 2018 года руководитель сокрыл 3 млн рублей.

«В этих целях он производил расчеты с контрагентами предприятия за поставляемые товары и оказываемые услуги через расчетный счет другого лица», - говорится в сообщении.

Гендиректор признал свою вину и в полном объеме возместил в казну причинённый ущерб. Уголовное дело прекращено. Мужчина оштрафован на 80 тыс. рублей.