Долги жителей Удмуртии пред банками за месяц выросли на 2,3 млрд рублей

Республика занимает второе место по данному показателю среди регионов Приволжья.

Ижевск. Удмуртия. За месяц долги жителей Удмуртии перед банками выросли на 2,3 млрд рублей. По данным Удмуртстата, на 1 июля 2018 года сумма задолженности составляет 138,9 млрд рублей.

В среднем на каждого жителя республики приходится 91 786 рублей задолженности, это второе место среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На первом месте – Пермский край (95 401 рубль), на последнем - Пензенская область (68 526 рублей).

Отметим, что уровень доходов в ПФО имеет ощутимые различия. Больше всего зарабатывают в Татарстане, меньше всего – в Чувашии. Соотношение самого высокого и самого низкого уровня денежных доходов населения в округе составляет 1,8 раза.

Так, чтобы погасить кредитную задолженность, населению Пермского края хватит 3,5 размера его среднемесячного дохода. Для жителей Пензенской области – это 3,4 размера. А для жителя Удмуртии эта нагрузка составит 4 размера его среднего денежного дохода.