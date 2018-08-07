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Долги жителей Удмуртии пред банками за месяц выросли на 2,3 млрд рублей

08:30, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
76
0
#Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: arzik2
76
0

Республика занимает второе место по данному показателю среди регионов Приволжья.

Ижевск. Удмуртия. За месяц долги жителей Удмуртии перед банками выросли на 2,3 млрд рублей. По данным Удмуртстата, на 1 июля 2018 года сумма задолженности составляет 138,9 млрд рублей.

В среднем на каждого жителя республики приходится 91 786 рублей задолженности, это второе место среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На первом месте – Пермский край (95 401 рубль), на последнем - Пензенская область (68 526 рублей).

Отметим, что уровень доходов в ПФО имеет ощутимые различия. Больше всего зарабатывают в Татарстане, меньше всего – в Чувашии. Соотношение самого высокого и самого низкого уровня денежных доходов населения в округе составляет 1,8 раза.

Так, чтобы погасить кредитную задолженность, населению Пермского края хватит 3,5 размера его среднемесячного дохода. Для жителей Пензенской области – это 3,4 размера. А для жителя Удмуртии эта нагрузка составит 4 размера его среднего денежного дохода.

08:30, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
76
0
#Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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