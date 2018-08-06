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В Удмуртии разработают новое положение о предоставлении субсидий сельхозпроизводителям

15:45, 06 августа, 2018
Георгий Поветкин
15:45, 06 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Минсельхоз
Фото: udmurt.ru
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По словам главы профильного министерства, речь не идет об увеличении бюджета.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до 15 августа разработают новое положение о порядке и условиях предоставления субсидий сельхозпроизводителям на 2019 и последующие годы. По словам главы профильного министерства, речь не идет об увеличении бюджета, говорится в сообщении Минсельхоза региона.

Предложение об участии в процессе направили во все сельские муниципальные образования, представителям аграрной науки и фермерского движения. Министерство ожидает от селян инициатив по совершенствованию механизмов господдержки АПК республики и повышению ее эффективности. К 15 августа все предложения рассмотрят и проанализируют, они лягут в основу принимаемых нормативно-правовых актов. Положения должны заработать с 2019 года.

«Положения будут ориентированы на потребности селян. Я надеюсь, они будут согласованы и приняты до конца текущего года, и в 2019, 2020 и 2021 годах мы будем стабильно работать по ним. Сразу оговорюсь: мы не говорим, что будет увеличение бюджета. Все направления господдержки будут заточены исключительно под эффективную работу сельхозпредприятий», - прокомментировала министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова.

Более того, на сегодня согласована Дорожная карта по реализации проекта «Субсидия – единое окно». С 1 сентября Минсельхоз начинает тестирование перевода субсидий в электронную форму по трем направлениям – это несвязанная поддержка в области растениеводства, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и субсидирование процентных ставок по кредитам (займам). Тестирование будет проходить на базе ряда хозяйств, такая договоренность уже достигнута. Параллельно разрабатывается вопрос оформления субсидий через интернет-портал госуслуг и сеть МФЦ.

15:45, 06 августа, 2018
Георгий Поветкин
255
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Минсельхоз

 

 

 


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