Всего в первом полугодии на исполнении у приставов региона находилось более 724 тыс. исполнительных производств на сумму 53,7 млрд. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам. Всего в первом полугодии этого года на исполнении у приставов региона находилось более 724 тыс. исполнительных производств на сумму 53,7 млрд. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года сумма, подлежащая взысканию, увеличилась на 3 млрд рублей.

Увеличилось число постановлений по таким направлениям, как кредитные и налоговые платежи, административные штрафы, жилищно-коммунальные услуги. Снижение наблюдается по предъявлению в службу судебных приставов исполнительных документов о взыскании заработной платы и госпошлины.

В УФССП отметили, что за 6 месяцев окончено и прекращено 312 тыс. исполнительных производств на сумму 12,47 млрд рублей, что на 3,6 млрд больше по сравнению с прошлым годом. В результате несвоевременной оплаты должникам своих задолженностей, им пришлось в доход федерального бюджета заплатить 97 млн рублей.