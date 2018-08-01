Жители Удмуртии за полгода заплатили 97 млн рублей исполнительского сбора

Приставы выставили более 100 постановлений о взыскании исполнительского сбора.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за шесть месяцев 2018 года в должники заплатили 97 млн рублей исполнительского сбора. Как рассказал журналистам руководитель Управления ФССП России по Удмуртской Республике Игорь Наговицын, за это время судебные приставы вынесли около 105 постановлений о взыскании штрафной санкции.

Исполнительский сбор – это штрафная санкция, накладываемая на должника, который не выполнил требований приставов в пятидневный срок. Он составляет 7% от суммы долга и должен превышать 1000 рублей для физического лица и 10 тысяч рублей для юридического.

Эта санкция должна мотивировать население рассчитываться с долгами вовремя. К примеру, ижевчанин вернул долг в размере 4 млн 400 тыс. рублей в пятидневный срок, чтобы избежать дополнительных трат. Размер сбора в его случае составил бы более 300 тыс. рублей.

Организация из Увы также уложилась в срок и отплатила налоги в размере 1,3 млн рублей. В противном случае им пришлось бы внести дополнительно более 90 тыс. рублей.