Объем господдержки молочной отрасли Удмуртии на 12 лет составит более 23 млрд рублей

Аграрии и власть обсудили концепцию развития отрасли.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обсудили концепцию развития молочной отрасли. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, главная ее цель – это обеспечение долгосрочного, эффективного и доходного развития отрасли.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, сложность заключается в том, что у молочных компаний разные надои и поддерживать всех одинаково мало того, что неэффективно, но и убыточно.

«Кто-то надаивает 7-8 тысяч килограммов от коровы за год, даже 9 тысяч, у других - значительно меньше. <…> Помогать всем одинаково, в том числе тем, кто надаивает 2,5-3 тысячи килограммов молока, и где вложенный в хозяйство рубль не то, что пропадает, но и приносит убытки? Нужно выходить на программу поддержки с увязкой эффективности производства. Это уже очевидно», - сказал Бречалов.

Для увеличения доходности и эффективности отрасли, предложили улучшить генетику животных, повысить качество и товарность продукции, развить сбытовую и производственную кооперацию.

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова сказала, что за 12 лет объем господдержки для молочной отрасли составит более 23 млрд рублей. Они пойдут на внедрение новых технологий и создание инфраструктуры.

«Основной упор будет сделан на передовые хозяйства с поголовьем более 800 голов дойного стада и продуктивностью каждой коровы 7–12 тысяч килограммов в год <…> дополнительные средства получат только те, кто готов развиваться, и стремится к высокой эффективности производства», - пояснила она.

Для решения проблем «слабых» хозяйств создадут рабочую группу.

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал не затягивать доработку концепции, чтобы вовремя внести изменения в планирование регионального бюджета на следующий год.