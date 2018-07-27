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В бюджет Удмуртии и России вернули почти 232 млн рублей неоплаченных налогов

14:11, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
14:11, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
275
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги
Фото: pxhere.com
275
0

Один возвращенный долг составил более 26 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за полгода в бюджеты разных уровней вернули 231,9 млн рублей неоплаченных налогов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК по Удмуртской Республике.

К примеру, более 26 млн рублей удалось вернуть после окончания дела на бывшего директора Группы компаний ижевского производителя беспилотных летательных аппаратов. Он уклонялся от уплаты НДС.

Кроме того, в настоящее время рассматривается дело о привлечении к ответственности директора группы компаний «Айсберг», который задолжал казне свыше 100 млн рублей.

14:11, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
275
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги

 

 

 


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