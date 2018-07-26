В Удмуртии с начала года возбудили 14 уголовных дел по невыплате зарплаты

На сегодняшний день сумма задолженности предприятий перед сотрудниками составляет 152 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. 14 уголовных дел возбудили в Удмуртии с начала 2018 года по невыплате зарплаты. Как рассказал прокурор республики Артем Николаев в четверг, 26 июля, 9 из них возбуждены по материалам ведомства.

К административной и дисциплинарной ответственности были привлечены более 400 руководителей, один был дисквалифицирован. За полгода работникам удалось вернуть 62 млн рублей.

На сегодняшний день сумма задолженности предприятий перед работниками составляет 152 тыс. рублей. При этом отмечается, что в последние годы в республике идет тенденция к снижению задолженности.