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В Удмуртии с начала года возбудили 14 уголовных дел по невыплате зарплаты

17:41, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
17:41, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
410
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
410
0

На сегодняшний день сумма задолженности предприятий перед сотрудниками составляет 152 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. 14 уголовных дел возбудили в Удмуртии с начала 2018 года по невыплате зарплаты. Как рассказал прокурор республики Артем Николаев в четверг, 26 июля, 9 из них возбуждены по материалам ведомства.  

К административной и дисциплинарной ответственности были привлечены более 400 руководителей, один был дисквалифицирован. За полгода работникам удалось вернуть 62 млн рублей.

На сегодняшний день сумма задолженности предприятий перед работниками составляет 152 тыс. рублей. При этом отмечается, что в последние годы в республике идет тенденция к снижению задолженности.

 

 

17:41, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
410
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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