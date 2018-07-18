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Более 101 млрд рублей налогов собрала Удмуртия в консолидированный бюджет России с начала года

17:20, 18 июля, 2018
Диана Ворончихина
17:20, 18 июля, 2018
Диана Ворончихина
247
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pxhere.com
247
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Это на 17,36 млрд рублей или 20,7% больше, чем за такой же период 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. 101,3 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей перечислила Удмуртия в консолидированный бюджет Российской Федерации. Как сообщает Федеральная налоговая служба по республике, это на 17,36 млрд рублей или 20,7% больше, чем за такой же период 2017 года.

В федеральный бюджет мобилизовано 72,8 млрд рублей (71,8%), в консолидированный бюджет Удмуртии – 28,6 млрд рублей (28,2%).

Доходная часть консолидированного бюджета региона сформировалась следующими налоговыми доходами:

- 11,1 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 38,7%);

- 10,7 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 37,5% в общем объеме доходов);

- 3 млрд рублей по налогам на имущество (или 10,5%);

- 1,6 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 5,6%);

- 2,2 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 7,7%).

В структуре налоговых поступлений федерального бюджета основную долю заняли платежи за пользование природными ресурсами – 49,3 млрд рублей и по налогу на добавленную стоимость – 20,1 млрд рублей.

Объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование составил 22,8 млрд рублей, что на 2,1 млрд рублей больше, чем за январь-июнь 2017 года.

17:20, 18 июля, 2018
Диана Ворончихина
247
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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