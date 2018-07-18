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В Удмуртии 157 семей подали заявления на получение выплат из маткапитала

14:01, 18 июля, 2018
Диана Ворончихина
14:01, 18 июля, 2018
Диана Ворончихина
167
0
#дети\n#семья\n#Ижевск\n#материнский капитал\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
167
0

С начала 2018 года жителям республики за второго ребенка перечислили 16 млн 742 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. 157 семей из Удмуртии подали заявления на получение выплат из средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.

С начала 2018 года этим семьям перечислили более 16 млн 742 тыс. рублей. Напомним, размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей, и он полагается семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необходимо взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в Удмуртской Республике это 14 202 рубля), необходимо идти в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, чтобы подать заявление на ежемесячную выплату, которая составит 8 964 рубля.

14:01, 18 июля, 2018
Диана Ворончихина
167
0
#дети\n#семья\n#Ижевск\n#материнский капитал\n#Удмуртия

 

 

 


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