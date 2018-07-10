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В Удмуртии на 3,8% увеличилось число потенциальных банкротов

09:00, 10 июля, 2018
Георгий Поветкин
09:00, 10 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом сообщается на сайте НБКИ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 3,8% увеличилось число потенциальных банкротов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

На 1 июля 2017 года в республике их было 6 912, сейчас этот показатель увеличился до 7 175. Отметим, что по динамике роста Удмуртия не входит в число лидеров. Регион располагается на 49-50 месте вместе с Омской областью, в которой динамика аналогичная, однако потенциальных банкротов на 10 тыс. больше.

В топ-4 по динамике вошли Чукотский автономный округ, Якутия, Забайкальский край и Дагестан, где показатель выше 10%. По количеству потенциальных банкротов впереди Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края.

 По состоянию на середину 2018 года основная часть граждан - потенциальных банкротов, по-прежнему приходилась на потребительские кредиты – 68%, а самую незначительную долю составляли должники по ипотеке - 2,2%.

09:00, 10 июля, 2018
Георгий Поветкин
265
0
#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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