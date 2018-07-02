Более 50 млн рублей планируют потратить на подготовку к сельским играм в Удмуртии

Эта сумма будет направлена на улучшение улично-дорожной сети в Селтах.

Селты. Удмуртия. 53 млн рублей планируют потратить на подготовку к Республиканским летним сельским спортивным играм в Удмуртии, которые пройдут в 2019 году в Селтах. Как сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, указанная сумма будет направлена на улучшение состояния улично-дорожной сети.

В селе в 2018 году планируется сделать укладку водоотводных труб под дорогами, выемку грунтов и вертикальную планировку. Примерная стоимость работ – 10 млн рублей.

Большая сумма денежных средств будет направлена на улицу Первомайская, потому что данная дорога является основной для движения людей до спортивных сооружений и объектов питания.

«В целом для подготовки к проведению Сельских игр в 2019 году выбраны места размещения стоянок, основные маршруты движения спортсменов и гостей. Также продумано устройство подъездов, заездов, съездов, площадок. В планах - укрепление кюветов, монтаж ж/б и металлических труб. Подготовлены локально-сметные расчеты на сумму 43 млн рублей», - говорится в сообщении.