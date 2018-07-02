play
pause
  • $ 62.76 ↓
  • € 72.99 ↓

Более 50 млн рублей планируют потратить на подготовку к сельским играм в Удмуртии

08:30, 02 июля, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 02 июля, 2018
Диана Ворончихина
705
0
#спорт\n#дороги\n#Ижевск\n#Селты\n#Удмуртия\n#деньги
705
0

Эта сумма будет направлена на улучшение улично-дорожной сети в Селтах.

Селты. Удмуртия. 53 млн рублей планируют потратить на подготовку к Республиканским летним сельским спортивным играм в Удмуртии, которые пройдут в 2019 году в Селтах. Как сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, указанная сумма будет направлена на улучшение состояния улично-дорожной сети.

В селе в 2018 году планируется сделать укладку водоотводных труб под дорогами, выемку грунтов и вертикальную планировку. Примерная стоимость работ – 10 млн рублей.

Большая сумма денежных средств будет направлена на улицу Первомайская, потому что данная дорога является основной для движения людей до спортивных сооружений и объектов питания.

«В целом для подготовки к проведению Сельских игр в 2019 году выбраны места размещения стоянок, основные маршруты движения спортсменов и гостей. Также продумано устройство подъездов, заездов, съездов, площадок. В планах - укрепление кюветов, монтаж ж/б и металлических труб. Подготовлены локально-сметные расчеты на сумму 43 млн рублей», - говорится в сообщении.

08:30, 02 июля, 2018
Диана Ворончихина
705
0
#спорт\n#дороги\n#Ижевск\n#Селты\n#Удмуртия\n#деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
19451

Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

13059
17:25, 30 июня, 2018

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

12166
11:00, 27 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

8491
09:44, 29 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

6937
13:08, 25 июня, 2018

Ураган и тропический ливень накрыли Москву

18:37, 30 июня, 2018
6466

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

3618
18:42, 26 июня, 2018

Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

2362
16:32, 27 июня, 2018

Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

2283
14:51, 27 июня, 2018

Следственный комитет назвал основную версию крушения Ан-148 Саравиа в Подмосковье

2168
09:18, 27 июня, 2018

В пригороде Дублина автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся у церкви

15:52, 25 июня, 2018
2094

Путин заявил Болтону, что надеется на восстановление отношений между Россией и США

2086
18:53, 27 июня, 2018

Эрдогана переизбрали на пост президента Турции

2008
09:20, 25 июня, 2018

Франция сняла все обвинения с российского сенатора и бизнесмена Керимова

1862
18:58, 28 июня, 2018

У Северной и Южной Кореи могут появиться общие дороги

1832
09:20, 28 июня, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 57 Александр Синельников в гостях у Энвиля Касимова

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты «Ижавиа»

28 июня, 2018