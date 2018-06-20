По сравнению с аналогичным показателем прошлого года сумма выросла более чем на 15 процентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года выдали почти 3 млрд автокредитов. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года сумма выросла более чем на 15 процентов, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй.

В январе-мае 2017 года жители республики взяли в банках на покупку авто 2 млрд 585 млн рублей. За первые 4 месяца 2018 года - 2 млрд 980 млн.

Лидером по взятым автокредитам является Москва, Санкт-Петербург и Московская область, где на покупку машин было выдано 27,2, 17,2 и 16,1 млрд рублей кредитов соответственно. Отметим, что географические соседи Удмуртии – Татарстан и Башкирия – находятся на 4 и 5 месте с показателем в 9,9 и 8,5 млрд рублей, при этом Татарстан стал одним из немногих субъектов РФ, где величина взятых автокредитов уменьшилась.

«В последнее время суммы выдаваемых автокредитов растут не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Важнейшим фактором роста сегмента автокредитования остается реализация государственной программы поддержки автопрома».