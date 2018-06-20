play
pause
  • $ 64.07 ↑
  • € 74.18 ↑

В Удмуртии с начала года выдали почти 3 млрд автокредитов

16:20, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
16:20, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
186
0
#Ижевск\n#Татарстан\n#Башкирия\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
186
0

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года сумма выросла более чем на 15 процентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года выдали почти 3 млрд автокредитов. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года сумма выросла более чем на 15 процентов, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй.

В январе-мае 2017 года жители республики взяли в банках на покупку авто 2 млрд 585 млн рублей. За первые 4 месяца 2018 года - 2 млрд 980 млн.

Лидером по взятым автокредитам является Москва, Санкт-Петербург и Московская область, где на покупку машин было выдано 27,2, 17,2 и 16,1 млрд рублей кредитов соответственно. Отметим, что географические соседи Удмуртии – Татарстан и Башкирия – находятся на 4 и 5 месте с показателем в 9,9 и 8,5 млрд рублей, при этом Татарстан стал одним из немногих субъектов РФ, где величина взятых автокредитов уменьшилась.

«В последнее время суммы выдаваемых автокредитов растут не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Важнейшим фактором роста сегмента автокредитования остается реализация государственной программы поддержки автопрома». 

16:20, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
186
0
#Ижевск\n#Татарстан\n#Башкирия\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
24306

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

16622
16:25, 13 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

14812
08:30, 13 июня, 2018

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

11645
12:35, 14 июня, 2018

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

8923
09:55, 17 июня, 2018

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

14:26, 17 июня, 2018
7034

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3281
10:49, 16 июня, 2018

Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

2877
18:59, 13 июня, 2018

Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

2824
10:29, 14 июня, 2018

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

2482
17:35, 18 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
70860

Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

2690
15:48, 15 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2229
16:45, 16 июня, 2018

Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

2226
19:30, 16 июня, 2018

Власти Македонии под нажимом Греции согласились переименовать свою страну

2134
10:24, 13 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: сбежавший солдат и ухудшение погоды

19 июня, 2018

В Зоопарке Удмуртии проводят чемпионат по футболу среди морских свинок

19 июня, 2018

Жители против строительства асфальтового производства

19 июня, 2018