play
pause
  • $ 63.12 ↑
  • € 74.14 ↑

Жители Удмуртии задолжали по кредитным обязательствам 10 млрд рублей

16:16, 14 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
16:16, 14 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
954
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги
954
0

Юридические лица республики задолжали 852 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртской Республики задолжали по кредитным обязательствам 10 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, на 14 июня на исполнении находится 55,8 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности.

Отмечается, что юридические лица Удмуртской Республики задолжали 852 млн рублей по 409 исполнительным документам.

В большинстве случаев судебные приставы применяют меры принудительного взыскания, связанные с арестом, изъятием и реализацией имущества. Например, в Киясовском районе мужчина взял кредит в размере 264 тыс. рублей, в качестве залогового имущества выставил принадлежащий ему коровник. Обязательства по кредиту должник не выполнял, в результате банк обратился в суд. Мужчина, вложивший в ремонт коровника значительные деньги, предпочёл погасить задолженность до проведения торгов.

А, например, жительница Ижевска, не рассчитала свои финансовые возможности, приобретая в кредит автомобиль «KIA OPTIMA». В итоге женщина имеет задолженность в 973 тыс. рублей. Скрываемый должницей от банка и судебных приставов авто удалось разыскать.

16:16, 14 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
954
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
17933

День города-2018 в Ижевске: программа мероприятий

15531
17:45, 11 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

11714
08:30, 13 июня, 2018

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

10961
16:25, 13 июня, 2018

В администрации главы Удмуртии прокомментировали перенос конкурса по выбору мэра Ижевска

4593
20:24, 08 июня, 2018

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

14:58, 12 июня, 2018
20362

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

5527
18:45, 07 июня, 2018

Ушла из жизни актриса «Улиц разбитых фонарей» Татьяна Малыщицкая

2787
10:48, 10 июня, 2018

Непотопляемый: Владимир Путин рассказал о потенциале Мутко

2275
17:37, 07 июня, 2018

«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась с вопроса о росте цен на бензин

2213
13:47, 07 июня, 2018

В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

16:46, 10 июня, 2018
3497

Российское метро восхитило британскую журналистку

3069
16:45, 11 июня, 2018

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

2892
15:41, 09 июня, 2018

«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

2564
11:57, 12 июня, 2018

К ЧМ-2018 по футболу Наталия Орейро надела кокошник и спела по-русски

2221
13:02, 10 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: ремонт проспекта Калашникова и экологический рейтинг Ижевска

Удмуртия в минуту: электротранспорт для московской полиции и пропавший на Каме рыбак

13 июня, 2018

Празднование Дня города-2018 в Ижевске

13 июня, 2018