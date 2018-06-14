Жители Удмуртии задолжали по кредитным обязательствам 10 млрд рублей

Юридические лица республики задолжали 852 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртской Республики задолжали по кредитным обязательствам 10 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, на 14 июня на исполнении находится 55,8 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности.

Отмечается, что юридические лица Удмуртской Республики задолжали 852 млн рублей по 409 исполнительным документам.

В большинстве случаев судебные приставы применяют меры принудительного взыскания, связанные с арестом, изъятием и реализацией имущества. Например, в Киясовском районе мужчина взял кредит в размере 264 тыс. рублей, в качестве залогового имущества выставил принадлежащий ему коровник. Обязательства по кредиту должник не выполнял, в результате банк обратился в суд. Мужчина, вложивший в ремонт коровника значительные деньги, предпочёл погасить задолженность до проведения торгов.

А, например, жительница Ижевска, не рассчитала свои финансовые возможности, приобретая в кредит автомобиль «KIA OPTIMA». В итоге женщина имеет задолженность в 973 тыс. рублей. Скрываемый должницей от банка и судебных приставов авто удалось разыскать.