Две организации Удмуртии имеют задолженность по зарплате почти в 2 млн рублей

Выплату долгов по зарплате ожидают 123 человека.

Ижевск. Удмуртия. Две организации Удмуртской Республики имеют задолженности по зарплате на 1 июня 2018 года. Как сообщает Удмуртстат, выплату долгов по зарплате ожидают 123 работника.

По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности по состоянию на 1 июня 2018 года, суммарная просроченная задолженность составила 1,9 млн рублей и по сравнению с 1 мая 2018 года уменьшилась на 9,8 млн рублей.

Удмуртстат сообщает, что задолженность имели две организации перед 123 работниками. Сумма задолженности в среднем на 1 работника составила 15,6 тыс. рублей.