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Более 34 млн рублей выделят на проведение лесоустройства в Удмуртии

16:14, 06 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
16:14, 06 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
616
0
#Ижевск\n#лес\n#Прокуратура\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
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Работы решили провести на территории шести районов республики после вмешательства прокурора.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска удовлетворил требования Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора о проведении лесоустройства (таксации). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, работы по определению количества древесных насаждений планируют провести на площади более 647 тыс. га.

Эти территории затронут зоны Якшур-Бодьинского, Ярского, Кезского, Игринского, Шарканского и Селтинского лесничеств. Отмечается, что по закону лесоустройство проводится каждые 10 лет. А в этих лесничествах таксационные работы проводились более 20 лет назад.

В связи с чем природоохранный прокурор подал в суд иск к Минприроды Удмуртии требованиями о возложении обязанности по проведению таксации указанных лесных участков. Суд требования прокурора удовлетворил.

Во исполнение решения суда Минприроды обратилось в Рослесхоз с заявлением о выделении дополнительного финансирования, необходимого для проведения лесоустройства. Федеральный орган лесного хозяйства на 2018 год предусмотрел финансирование данных работ в размере более 34 млн. рублей.

Сообщается, что уже заключены контракты на проведение лесоустройства в трёх лесничествах Удмуртии на сумму более 9 млн. рублей на площади более 118 тыс. га. На выполнение работ в остальных лесничествах проводятся торги.

16:14, 06 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
616
0
#Ижевск\n#лес\n#Прокуратура\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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