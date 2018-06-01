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На средний доход жителя Удмуртии можно купить почти центнер муки или более 600 кг гречки

10:30, 01 июня, 2018
Дарья Саушина
10:30, 01 июня, 2018
Дарья Саушина
88
0
#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
88
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В первом квартале 2018 года средний доход жителей Удмуртии составил 21 864 рубля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртстате подсчитали, что можно купить на средний доход жителей Удмуртии. По данным ведомства, в первом квартале этого года средний денежный доход в регионе составил 21 864 рубля. Год назад среднедушевой доход составлял 22 205 рублей. В реальном выражении (за вычетом обязательных платежей и с учетом инфляции) это на 6,7% меньше, чем годом ранее.

Основная часть денежных доходов идет на покупку товаров и оплату услуг. Потребительские расходы составили 72% от общей суммы денежных доходов (в январе марте 2017 года - 69%).

На средний доход жителя Удмуртии в первом квартале можно приобрести: 964 кг муки (852 кг годом ранее), 627 кг гречки (356 кг в 2017 году), 4 261 яйцо (3 520 штук годом ранее), 674 кг сахара (536 кг годом ранее), 962 кг картофеля (1 200 кг годом ранее), 463 кг риса (494 кг годом ранее), 163 кг мороженой рыбы (185 кг годом ранее), 278 пачек сигарет (289 пачек годом ранее) и 1426 кг капусты (1 466 кг годом ранее).

10:30, 01 июня, 2018
Дарья Саушина
88
0
#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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