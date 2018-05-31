Это 23 процента от годового плана.

Ижевск. Удмуртия. За первый квартал 2018 года в доход бюджета Удмуртии поступило 15,9 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составляют 12,7 млрд рублей. Первый показатель установился на уровне 23% от годового плана, второй – на уровне 24% к годовым значениям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В структуре доходов бюджета основную долю занимают налог на прибыль организаций – 50% и налог на доходы физических лиц – 30%.

Расходы бюджета за первый квартал исполнены в сумме 13,95 млрд рублей, что составляет 20,5% к утверждённым годовым назначениям. Темп роста к уровню прошлого года составил 110%. Профицит бюджета региона при этом составил 1,635 млрд рублей.

Как подчеркнул в своём докладе министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, бюджет республики в первом квартале 2018 года был напряжённым и потому требовал чёткой расстановки приоритетов при определении расходных статей. Именно поэтому в начале года бюджетная политика была направлена на обеспечение сбалансированности бюджета и сохранение социальной стабильности в республике.

В первую очередь финансировались расходы социальной направленности: выплата зарплаты работникам бюджетных организаций, финансирование социально значимых мероприятий и «адресные» социальные выплаты, и льготы гражданам.

В итоге 11 млрд 13 млн рублей (79 % от общей суммы расходов бюджета Удмуртии) в первом квартале были направлены на социальные нужды. На финансовое обеспечение данного направления республика затратила денег на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо обеспечения социальных расходов, бюджет предусматривал господдержку отдельных отраслей экономики – в первом квартале она составила 1,71 млрд рублей. На поддержку агропромышленного комплекса направили 198 млн рублей. Расходы Дорожного фонда республики за первый квартал составили в сумме 1,157 млрд рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 105%.

В бюджеты муниципальных образований в форме дотаций, субсидий, и субвенций в 1 квартале направили 5,152 млрд рублей. В структуре расходов межбюджетные трансферты составили 37%.

Госдолг республики на 1 апреля 2018 года составил 48,436 млрд рублей и по сравнению с 1 января текущего года снижен на полмиллиарда.