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Снижение акцизов на бензин позволит сдержать рост цен на топливо в Удмуртии

08:30, 30 мая, 2018
Дарья Саушина
08:30, 30 мая, 2018
Дарья Саушина
1110
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#бензин\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены на бензин
Фото: @arzik2
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При этом, вряд ли стоит ждать снижения цен на топливо.

Ижевск. Удмуртия. Снижение акцизов на топливо позволит сдержать рост цен на бензин в Удмуртии, однако ждать его удешевления не стоит. Об этом журналистам во вторник, 29 мая, рассказал депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов. По его словам, правительство осознанно идет на уменьшение сборов. «Дальше нельзя расти, мы просто раскрутим инфляцию. Это гораздо серьёзнее удар по нашей экономике», - отметил депутат.

Еще один представитель Удмуртской Республики в федеральном парламенте Андрей Исаев обратил внимание, что речь идет не только о ценах на бензин для автолюбителей, но и топливо для сельхозтехники. «Безусловно, меры такого характера, которые направлены на то, чтобы сдержать рост цен на топливо, они необходимы, мы их поддерживаем», - говорит он.

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин говорит, что с начала года бензин в России подорожал на 5,3%. «Судя по риторике правительства, повышение акцизов в ближайшее время будет приостановлено, одновременно сократится влияние на ценообразование и со стороны рынка нефти. В последние дни «черное золото» существенно дешевело при стабильном курсе рубля. Скорее всего, цены зафиксируются на текущем высоком уровне. Впрочем, здесь многое зависит от деятельности антимонопольных органов», - считает эксперт.

По данным Удмуртстата, на 28 мая в Ижевске 1 литр АИ-92 стоит в среднем 40,41 рублей, АИ-95 – 43,56 рублей, АИ-95 – 50 рублей, дизельное топливо – 43,73 рублей. За неделю рост составил от 30 до 65 копеек за литр.

Напомним, что с 1 июля в России снижаются акцизы на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны от действующей ставки, и на 3 тыс. рублей – на бензин.

08:30, 30 мая, 2018
Дарья Саушина
1110
0
#бензин\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены на бензин

 

 

 


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