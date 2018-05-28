4,3 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь с начала года

В среднем это 958 рублей в месяц на человека.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии с начала 2018 года потратили на покупку алкоголя 4,3 млрд рублей. Как сообщает Удмуртстат, в среднем это 958 рублей в месяц на человека.

К примеру, на покупку мяса было потрачено 805 рублей в месяц, кондитерских изделий – 468 рублей, хлеба и хлебобулочных изделий – 402 рубля, молочных продуктов – 395 рублей, лекарственных средств – 326 рублей.

Самым популярным алкогольным напитком остается водка. По данным Росалкогольрегулирования, в Удмуртии её продано 305 тыс. декалитров, тогда как коньяка – 24 тыс. декалитров, ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции – 19 тыс. декалитров. Объем продажи винодельческой продукции составил 232 тыс. декалитров, в том числе вина – 107 тыс. декалитров.