play
pause
  • $ 61.67 ↑
  • € 72.12 ↑

4,3 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь с начала года

13:45, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
13:45, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
605
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: arzik2
605
0

В среднем это 958 рублей в месяц на человека.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии с начала 2018 года потратили на покупку алкоголя 4,3 млрд рублей. Как сообщает Удмуртстат, в среднем это 958 рублей в месяц на человека.

К примеру, на покупку мяса было потрачено 805 рублей в месяц, кондитерских изделий – 468 рублей, хлеба и хлебобулочных изделий – 402 рубля, молочных продуктов – 395 рублей, лекарственных средств – 326 рублей.

Самым популярным алкогольным напитком остается водка. По данным Росалкогольрегулирования, в Удмуртии её продано 305 тыс. декалитров, тогда как коньяка – 24 тыс. декалитров, ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции – 19 тыс. декалитров. Объем продажи винодельческой продукции составил 232 тыс. декалитров, в том числе вина – 107 тыс. декалитров.

13:45, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
605
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15:16, 27 мая, 2018
13676

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10013
15:27, 24 мая, 2018

Председатель Верховного суда Удмуртии: вынести приговор бывшему главе рука не дрогнет

7867
15:13, 25 мая, 2018

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

7564
14:14, 23 мая, 2018

Одиннадцать жителей Удмуртии предстанут перед судом за вымогательство

6905
12:05, 25 мая, 2018

Владимир Машков возглавил театральную школу Олега Табакова

17:45, 21 мая, 2018
3284

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

2921
18:20, 21 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

2166
13:50, 26 мая, 2018

Советский режиссер Александр Аскольдов умер в Швеции

2055
16:45, 21 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2007
10:40, 25 мая, 2018

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

10:58, 24 мая, 2018
2161

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

1925
15:35, 24 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

1821
10:59, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

1668
18:05, 27 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

1625
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Безопасный дом от «Ростелекома»

Алина Загитова в Ижевске

Удмуртия в минуту: главные новости недели

25 мая, 2018