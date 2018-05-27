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Доходы жителей Удмуртии за последние три года снизились на 15%

11:16, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
11:16, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#доходы\n#деньги
99
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В первом квартале 2018 года снижение реальных располагаемых денежных доходов составило 6,7%.

Ижевск. Удмуртия. Реальные доходы жителей Удмуртии за последние три года снизились на 15%. Об этом сообщает Удмуртстат.

В первом квартале 2018 года снижение реальных денежных доходов составило 6,7%, в первом квартале 2017 года – 2,4%, в первом квартале 2016 года – 6,4%.  

В 2018 году население республики активно тратили деньги на покупку недвижимости (в 1,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года), при этом возросло в 9 раз изменение задолженности по кредитам (взяли больше, чем отдали, на 3,8 млрд. рублей).

Общая задолженность по кредитам составила почти 132 млрд рублей или 87 тыс. рублей на каждого жителя.

Каждый шестой рубль уходит на оплату обязательных платежей.

Покупка товаров и оплата услуг выросла на 1,7%. Доля этих расходов возросла с 69,1% в 1 квартале 2017 года до 71,6% в текущем году, что говорит о продолжающемся «проедании» доходов.

Приобретение иностранной валюты осталось почти неизменным (100,5%).

Рублевые сбережения населения по состоянию на 1 апреля 2018 года достигли уровня 130 млрд рублей, при этом их прирост в первом квартале 2018 года был в 1,8 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

11:16, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#доходы\n#деньги

 

 

 


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