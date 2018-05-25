По словам руководителя ведомства Ольги Абрамовой, деньги помогут селянам при осуществлении текущих сезонных работ.

Ижевск. Удмуртия. Минсельхоз Удмуртии попросит 300 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей. По словам руководителя ведомства Ольги Абрамовой, деньги помогут селянам при осуществлении текущих сезонных работ.

«Конечно, есть проблема в недостатке ресурсов финансовых. Сегодня мы не можем нормально дофинансировать технику, оборудование, стройку, реконструкцию, которую произвели в 2017 году. Это действительно головная боль, я понимаю, что хозяйства на это рассчитывали», - рассказала журналистам Ольга Абрамова.

По ее словам, министерство будет выходить в Госсовет с просьбами восполнить бюджет ведомства, однако сначала нужно понять откуда изыскать деньги. «В этом возникает большой вопрос. Со стороны это кажется просто», - сказала министр.

С проблемами могут столкнуться прежде всего те производители, которые не смогут найти дополнительные способы получения доходов.

«На встрече с селянами я говорю, что мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. На уровне Российской Федерации дополнительной поддержки не будет. Надо понять это. Более того, когда рассматриваем предприятия – у многих есть свои резервы, куда развиться», - сказала Абрамова.

Министр также напомнила, что в этом году молочная отрасль получила 750 млн рублей субсидий. «В прошлом году эта цифра была 400 млн рублей», - уточнила руководитель ведомства.