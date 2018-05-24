Инвестиционная активность предприятий Удмуртии с начала года выросла на 1,5%

В первом квартале 2018 года объем инвестиций в основной капитал составил 13,1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии инвестиционная активность предприятий с начала года выросла на 1,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Как сообщает Удмуртстат, в первом квартале 2018 года объем инвестиций в основной капитал составил 13,1 млрд рублей.

90% вложений составили собственные средства предприятий и организаций, 4% - бюджетные средства, 2% - банковские кредиты и 4% - прочие привлеченные средства.

Наибольший объем инвестиций, 3,1 млрд рублей, направлен в обрабатывающие производства, 2,5 млрд рублей – в добычу полезных ископаемых, 0,7 млрд рублей - на развитие сельского, лесного хозяйства.

По объему инвестиций среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия в январе – марте 2018 года заняла 8 место. Первую строчку в этом перечне занял Татарстан - 83 млрд рублей, второе – Пермский край (38 млрд рублей).