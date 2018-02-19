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      Более 2 млрд рублей поступило в бюджет Удмуртии за январь

      08:50, 19 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      08:50, 19 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1300
      0
      #налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      1300
      0

      Всего за это время собрано 14,59 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей.

      Ижевск. Удмуртии. 2,82 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Удмуртии за январь 2018 года. Как сообщает пресс-служба управления ФНС по республике, это 19% от общей суммы поступлений.

      Всего за это время собрано 14,59 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей, что на 3,04 млрд рублей или на 26% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

      Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии сформировалась следующими налоговыми доходами:

      0,58 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 20,5% в общем объеме доходов);

      1,53 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 54,3%);

      0,14 млрд рублей по налогам на имущество (или 5,1%);

      0,35 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 12,2%);

      0,22 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 7,9%).

      В структуре налоговых поступлений федерального бюджета основную долю традиционно заняли платежи за пользование природными ресурсами – 7,94 млрд рублей или 67,5% и по налогу на добавленную стоимость – 3,43 млрд рублей или 29,2%. На долю поступлений по налогу на прибыль организаций и акцизам по подакцизным товарам пришлось по 0,4% и 2,8% соответственно.

      Кроме того, объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, администрируемых ФНС России, по итогам первого месяца 2018 года составил 2,88 млрд рублей, что на 0,47 млрд рублей или на 19,5% больше, чем за январь 2017 года. 

      08:50, 19 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1300
      0
      #налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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