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      Удмуртия намерена взять в кредит 13 млрд рублей для погашения займов

      16:21, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      16:21, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1181
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги
      1181
      0

      Аукционы намечены на 19 февраля.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика намерена привлечь 13 млрд рублей кредитов для погашения существующих займов. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства региона.

      Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, проведение аукционов намечено на 19 февраля.

      Удмуртия заключит 13 кредитных договоров по 1 млрд рублей. Из них 11 кредитных линий планируется привлечь под 8,5% годовых, а 2 займа по ставке не выше 8,6%.

      Заявки на участие в торгах принимаются до 16 февраля.

      Напомним, на 2018 год доходная часть бюджета республики сформирована на уровне 64,47 млрд рублей, расходная – 63,27 млрд рублей.

      16:21, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1181
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги

       

       

       

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