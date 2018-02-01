Удмуртия намерена взять в кредит 13 млрд рублей для погашения займов

Аукционы намечены на 19 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика намерена привлечь 13 млрд рублей кредитов для погашения существующих займов. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства региона.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, проведение аукционов намечено на 19 февраля.

Удмуртия заключит 13 кредитных договоров по 1 млрд рублей. Из них 11 кредитных линий планируется привлечь под 8,5% годовых, а 2 займа по ставке не выше 8,6%.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 февраля.

Напомним, на 2018 год доходная часть бюджета республики сформирована на уровне 64,47 млрд рублей, расходная – 63,27 млрд рублей.