Около 109 тыс рублей составил средний размер потребительского кредита в Удмуртии

Больше всего денег на покупку бытовых товаров готовы потратить жители Москвы.

Ижевск. Удмуртия. Средний размер потребительского кредита в Удмуртии за прошлый год составил 109 253 рубля. По сравнению с 2016 годом он увеличился всего лишь на 0,1%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по России средняя сумма кредита на покупку потребительских товаров в 2017 году выросла на 12,9% и достигла 141,2 тыс. рублей.

Больше всего денег на бытовые товары готовы потратить москвичи, средний размер кредита жителей столицы составил 433 034 рубля. Также высокий показатель зафиксирован в Московской области (292 771 рубля) и Ямало-Ненецком автономном округе (240 496 рубля).

Ненецкий автономный округ стремительно опустился на самую последнюю строчку рейтинга, снизив свои показатели почти на 63%. Так, если в 2016 году средний размер потребительского кредита в округе равнялся почти 150 тыс. рублей, то в 2017 году - 56 тыс. рублей.

Удмуртия заняла 52 строчку списка из 83.