Удмуртия получит более 36 млн рублей на ремонт домов культуры

26 муниципальных образований региона подали заявки на участие в федеральном проекте «Местный дом культуры».

Удмуртия. Более 36 млн рублей получит Удмуртия на ремонт домов культуры. Как сообщает пресс-служба Минкультуры региона, 26 муниципальных образований республики подали заявки на участие в федеральном проекте «Местный дом культуры».

«Объём субсидии в текущем году почти на 1,5 млн рублей больше, по сравнению с прошлым годом. В 2018 году он составит 36 млн 149 тыс. рублей», - рассказали в министерстве.

Отметим, что годом ранее в Удмуртии отремонтировали 20 домов культуры.