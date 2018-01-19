Долги по зарплатам в Удмуртии за год сократились на 10,3 млн рублей

По данным на 1 января 2018 года, суммарная просроченная задолженность составила 16,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии долги по заработным платам за год сократились на 10,3 млн рублей. По данным Удмуртстата на 1 января 2018 года, суммарная просроченная задолженность составила 16,5 млн рублей.

В январе 2017 года сумма долга организаций перед работниками была 26,8 млн рублей.

При этом, по сравнению с 1 декабрем прошлого года, в январе 2018 года просроченная задолженность увеличилась на 68 тыс. рублей. Долги имели 3 организации перед 465 работниками.

Сумма задолженности в среднем на одного сотрудника по Удмуртской Республике составила 35,4 тыс. рублей.