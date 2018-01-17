Госдолг Удмуртии на начало года сократился почти на 640 млн рублей

По данным на 1 января 2018 года, он составил 48 млн 940 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии за месяц сократился на 639,3 млн рублей. По данным министерства финансов республики, на 1 января 2018 года он составил 48 млрд 940 млн рублей.

Основная часть заимствований региона (37,8%) приходится на банковские кредиты – 18,5 млрд рублей. Кредиты из федерального бюджета составили 43,8% от общей суммы задолженности – 21 млрд 435,9 млн рублей. Объём обязательств региона по гособлигациям составляет 9 млрд рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга на 1 января 2018 года составили 3 млрд 315,9 млн. рублей.

Отметим, что за год сумма госдолга снизилась. По данным на 1 января 2017 года она составляла 48 млрд 973,5 тыс. рублей.