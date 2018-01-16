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      К концу первого квартала все банкоматы Удмуртии начнут принимать новые купюры

      10:00, 16 января, 2018
      Дарья Саушина
      10:00, 16 января, 2018
      Дарья Саушина
      282
      0
      #банки\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
      282
      0

      В настоящее время большинство банкоматов крупных организаций готовы работать с купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей, остальные – на 30%.

      Ижевск. Удмуртия. Все банкоматы Удмуртии начнут принимать новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей до конца первого квартала. Об этом журналистам рассказал Управляющий Отделением – Национальным банком по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка России Татьяна Жиганшина.

      По ее словам, в настоящее время практически полностью готовы терминалы крупных финансовых организаций, остальные – на 30%. «Новые банкноты Банка России в конце 2017 года поступили в Удмуртскую Республику. Сразу скажу: они не памятные, а такое же законное средство платежа, как и другие российские купюры, их обязаны принимать в магазинах и торгово-сервисных предприятиях. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, поэтому приобретать их по ценам выше номинала не стоит», - отметила Татьяна Жиганшина.

      Как напомнил ведущий эксперт по исследованию денежных знаков Олег Кузнецов, 12 октября 2017 года Центробанк выпустил банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Они изготовлены из хлопковой бумаги, причём у 200-рублёвой купюры - бумага повышенной плотности с полимерной пропиткой. Серия и 9-значный номер располагаются на обратной стороне. На лицевой стороне есть QR-код, который ведет на страницу ЦБ с описанием купюры и признаков защиты.

      Основное изображение лицевой стороны банкноты 200 рублей – памятник затопленным кораблям в Севастополе, оборотной стороны - Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический», на лицевой стороне банкноты в 2000 рублей – мост на остров Русский – вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города, на оборотной - космодром «Восточный».

      Один из уникальных защитных элементов - на 2000 рублей использован оптический переменный элемент – золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Еще один элемент – модернизированная голографическая нить (под острым углом видно символ рубля).

      Среди других защитных признаков можно выделить следующие:

      - при наклоне 200-рублевой банкноты на фрагментах ныряющей защитной нити виден символ рубля на радужном фоне;

      - на однотонном поле при наклоне видно разноцветное числа соответственно 200 или 2000, которые меняют цвет при вращении;

      - при изменении угла зрения в нижней левой части банкнот становится виден символ рубля, который также меняет цвет;

      - на просвет банкноты 200 рублей защитная нить имеет вид темной полосы со светлым повторяющимся числом 200, банкноты 2000 рублей - защитная нить выглядит как темная полоса со светлой повторяющейся аббревиатурой «ЦБ РФ»;

      - на ощупь можно различить текст «Билет Банка России», штрихи по краям банкноты и числа 200 и 2000 соответственно.

      Эксперты советуют, для надежного определения подлинности банкнот проверять не менее трех защитных элементов. Большинство из них можно определить самостоятельно, без применения специальных технических устройств.

      10:00, 16 января, 2018
      Дарья Саушина
      282
      0
      #банки\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

       

       

       

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