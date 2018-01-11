Долг образовался перед 246 работниками.

Увинский район. Компания из Удмуртии выплатила 5 млн рублей зарплат после вмешательства прокуратуры. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, долг образовался перед 246 работниками.

«В ходе проведенных надзорных мероприятий Увинская районная прокуратура Удмуртской Республики выявила нарушения требований законодательства в сфере оплаты труда в ООО «Дружба». Установлено, что сумма задолженности по заработной плате за сентябрь перед 246 работниками предприятия составляла более 5 млн рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, по инициативе прокуратуры гендиректор предприятия и юрлицо привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП России («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния») и оштрафованы.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объеме.