Судебные приставы Удмуртии взыскали более 7 млрд рублей в 2017 году

В пользу физлиц - 1 млрд 418 млн рублей., в пользу юрлиц – 3 млрд 611 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии взыскали с должников более 7 млрд рублей в 2017 году. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, в пользу физлиц взыскали 1 млрд 418 млн рублей., в пользу юрлиц – 3 млрд 611 млн рублей.

«В минувшем году взысканная задолженность по налоговым платежам составила 1 млрд 324 млн рублей, что на 800 млн рублей больше по сравнению с прошлым годом. Так одна организация оплатила задолженность по налоговым платежам в размере 143 млн рублей только после того, как судебный пристав наложил арест на счета и имущество», - сообщил и.о. главного судебного пристава Удмуртской Республики Игорь Наговицын.

Он также уточнил, что приставы в 2017 году исполнили 113 решений судов.

Ещё одно важное направление – взыскание задолженности по заработной плате. Всего в 2017 году 2102 гражданина получили заработанные 48 млн рублей.