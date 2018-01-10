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      Судебные приставы Удмуртии взыскали более 7 млрд рублей в 2017 году

      17:40, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      17:40, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      313
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      313
      0

      В пользу физлиц - 1 млрд 418 млн рублей., в пользу юрлиц – 3 млрд 611 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии взыскали с должников более 7 млрд рублей в 2017 году. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, в пользу физлиц взыскали 1 млрд 418 млн рублей., в пользу юрлиц – 3 млрд 611 млн рублей.

       «В минувшем году взысканная задолженность по налоговым платежам составила 1 млрд 324 млн рублей, что на 800 млн рублей больше по сравнению с прошлым годом. Так одна организация оплатила задолженность по налоговым платежам в размере 143 млн рублей только после того, как судебный пристав наложил арест на счета и имущество», - сообщил и.о. главного судебного пристава Удмуртской Республики Игорь Наговицын.

      Он также уточнил, что приставы в 2017 году исполнили 113 решений судов.

      Ещё одно важное направление – взыскание задолженности по заработной плате. Всего в 2017 году 2102 гражданина получили заработанные 48 млн рублей.

      17:40, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      313
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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