Восемь фальшивых пятитысячных купюр обнаружили в Глазове

Полицейские просят граждан быть внимательнее при расчетах.

Глазов. Удмуртия. Правоохранительные органы предупреждают о участившихся случаях сбыта «фальшивок» в Удмуртии.

Массовый сбыт поддельных денег произошел в декабре 2017 года в Глазове и Глазовском районе Удмуртии. Сейчас из оборота изъято 8 купюр номиналом 5000 рублей с серийными номерами «вм58847**». Всего же в 2017 году в республике зарегистрировано 154 факта сбыта поддельных купюр, что на 81,2 % больше аналогичного периода прошлого года (85 фактов). Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Ижевске – 106 (в 2016 - 58).

Как сообщает УЭБиПК МВД по УР, сейчас из оборота часто изымаются поддельные купюры, изготовленные комбинированным способом - основное изображение купюры наносится на специально обработанную бумагу при помощи цветного струйного принтера с высоким разрешением печати, серия, номер и герб города с лицевой стороны наносятся способом цветной электрофотографии. Для определения поддельных денежных билетов МВД по Удмуртской Республике рекомендует кассовым работникам использовать специальную памятку с перечнем серийных номеров поддельных денежных знаков, сверять каждую купюру номиналом 5000 рублей с указанными в ней номерами подделок. При необходимости вызывать полицию.

В ноябре 2017 года в денежном обороте Удмуртской Республики, как и в целом по Российской Федерации, появились поддельные денежные билеты нового качества подделки – купюры номиналом 5000 рублей модификации 2010 года. Они имеют серийные номера АК*39****, ЗБ*39****, АБ*79****.