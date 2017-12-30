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      Восемь фальшивых пятитысячных купюр обнаружили в Глазове

      14:16, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      14:16, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
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      0
      #подделки\n#МВД Удмуртии\n#деньги\n#фальсификация
      360
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      Полицейские просят граждан быть внимательнее при расчетах.

      Глазов. Удмуртия. Правоохранительные органы предупреждают о участившихся случаях сбыта «фальшивок» в Удмуртии.

      Массовый сбыт поддельных денег произошел в декабре 2017 года в Глазове и Глазовском районе Удмуртии. Сейчас из оборота изъято 8 купюр номиналом 5000 рублей с серийными номерами «вм58847**». Всего же в 2017 году в республике зарегистрировано 154 факта сбыта поддельных купюр, что на 81,2 %  больше аналогичного периода прошлого года (85 фактов). Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Ижевске – 106 (в 2016 - 58).

      Как сообщает УЭБиПК МВД по УР, сейчас из оборота часто изымаются поддельные купюры, изготовленные комбинированным способом - основное изображение купюры наносится на специально обработанную бумагу при помощи цветного струйного принтера с высоким разрешением печати, серия, номер и герб города с лицевой стороны наносятся способом цветной электрофотографии. Для определения поддельных денежных билетов МВД по Удмуртской Республике рекомендует кассовым работникам использовать специальную памятку с перечнем серийных номеров поддельных денежных знаков, сверять каждую купюру номиналом 5000 рублей с указанными в ней номерами подделок. При необходимости вызывать полицию.

      В ноябре 2017 года в денежном обороте Удмуртской Республики, как и в целом по Российской Федерации, появились поддельные денежные билеты нового качества подделки – купюры номиналом 5000 рублей модификации 2010 года. Они имеют серийные номера АК*39****, ЗБ*39****, АБ*79****. 

      14:16, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      360
      0
      #подделки\n#МВД Удмуртии\n#деньги\n#фальсификация

       

       

       

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