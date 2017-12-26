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      Зарплата в Удмуртии выросла на 7,1%

      10:56, 26 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      10:56, 26 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      379
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#доходы\n#деньги\n#финансы и деньги
      379
      0

      За 10 месяцев 2017 года среднемесячный доход жителей региона составил 28 280 рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за январь-октябрь 2017 года увеличился размер заработной платы на 7,1% по отношению к такому же периоду прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

      Таким образом среднемесячная начисленная зарплата работников всех организаций составила 28 280 рублей. С учетом изменения потребительских цен, реальный доход за такой же период увеличился на 3,7%.

      Отметим, что оплата труда в сфере сельского, охотного и лесного хозяйства в среднем составляет 21 022 рубля, что в 1,4 раза ниже среднего уровня зарплаты в целом по республике. Традиционно высокий заработок наблюдается в организациях финансовой деятельности – 46 162 рубля и по добыче полезных ископаемых – 47 228 рублей.

      Удмуртия в январе-сентябре 2017 года среди 14 субъектов Приволжского федерального округа заняла 6 месте по уровню заработной платы после Пермского края, Республики Татарстан, Самарской и Нижегородской областей, Республики Башкортостан.

      10:56, 26 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      379
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#доходы\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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