Госдолг Удмуртии за месяц уменьшился на 830,5 млн рублей

По данным на 1 декабря 2017 года он составил 49 млрд 579,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии за месяц сократился на 830,5 млн рублей. По данным министерства финансов республики, на 1 декабря 2017 года он составляет 49 млрд 579, 3 млн рублей.

Основная часть заимствований Удмуртии (43,3%) приходится на банковские кредиты – 21,5 млрд рублей. Кредиты из федерального бюджета составили 37% от общей суммы задолженности – 18 млрд 329,3 млн рублей. Объём обязательств региона по гособлигациям составляет 9 млрд 750 млн рублей.

Расходы на обслуживание госдолга Удмуртии на 1 декабря 2017 года составили 2 млрд 873,4 млн рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

Напомним, что ранее власти региона обещали, что к 1 января 2018 года госдолг снизится до 49 млрд 840 млн рублей.