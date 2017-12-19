В Удмуртии долги по зарплате за месяц увеличились на 775 тыс рублей

По данным на 1 декабря 2017 года, сумма задолженности составляет 16 млн 398 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Предприятия Удмуртии задолжали 463 работникам 16 млн 398 тыс. рублей. Такие данные на 1 декабря 2017 года приводит Удмуртстат.

Отметим, что сумма задолженности выросла на 775 тыс. рублей по сравнению с предыдущим месяцем. В ноябре сумма долга составляла 15 млн 623 тыс. рублей.

Отметим, что самые большие долги в сфере строительства – 15 млн 214 тыс. рублей, 647 тыс. рублей в сфере образования, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 537 тыс. рублей.