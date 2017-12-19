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      Удмуртия получит почти миллиард рублей из федерации на сокращение дефицита регионального бюджета

      12:53, 19 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      12:53, 19 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      401
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#дефицит
      Фото: susanin.news
      401
      0

      Эта сумма поступит в республику до конца декабря 2017 года и позволит рассчитаться со строителями, коммунальщиками, поставщиками товаров и услуг, профинансировать питание детей-сирот и закупку лекарств.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета в сумме 966,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, они поступят до конца декабря.

      Деньги будут направлены на сокращение текущего дефицита бюджета республики, который по данным на 1 декабря 2017 года составляет 1,066 млрд рублей. Удмуртия сможет рассчитаться со строителями, коммунальщиками, поставщиками товаров и услуг, оплатить связь, профинансировать питание детей-сирот и закупку лекарств, проведение детских и молодёжных новогодних праздников.

      Решение о распределении дополнительных 4 млрд рублей между 14 регионами было принято на заседании Правительства Российской Федерации 14 декабря. Также по его итогам субъекты федерации, в том числе Удмуртия, получили возможность привлечь дополнительные бюджетные кредиты, которые позволяют сократить в структуре госдолга долю коммерческих.

      «В 2017 году Удмуртия при поддержке Российской Федерации активно включилась в работу по улучшению структуры госдолга. С апреля по декабрь мы снизили объём коммерческих кредитов на 2,7 млрд рублей, заместив их бюджетными. Последние решения от 14 декабря позволяют нам привлечь ещё 644,4 млн рублей бюджетных кредитов, соответственно снизив объём коммерческих заимствований», - прокомментировал решения председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

      Отмечается, что таким образом Удмуртия сможет попасть в число субъектов, которые смогут реструктурировать задолженность на более выгодных условиях. Для этого республике необходимо обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2018 и 2019 годах не ниже фактического уровня инфляции. При выполнении этого условия период погашения задолженности для Удмуртии будет продлен до 2029 года, то есть ещё на 5 лет. 

      12:53, 19 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      401
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#дефицит

       

       

       

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