Удмуртия заняла третьем место в России по росту объемов выданных автокредитов

С начала 2017 года прирост составил 55,4%.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на третьем месте в России по росту объемов выданных автокредитов за 2017 год. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, прирост составил 55,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Среди 40 регионов-лидеров первые две строчки заняли Кемеровская (+68,5%) и Челябинская (+57,8%) области. Затем следует Удмуртия, Башкортостан (+54,6%), Пермский край (+50,9%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы выданных автокредитов за данный период выросли на 23,3% и 41,4% соответственно.

За 10 месяцев 2017 года в России было выдано автокредитов на сумму 391,9 млрд рублей, что на 39,3% больше, чем в 2016 году (281,3 млрд рублей).