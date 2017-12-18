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      Удмуртия заняла третьем место в России по росту объемов выданных автокредитов

      17:28, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      17:28, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      412
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#автомобиль
      Фото: @arzik2
      412
      0

      С начала 2017 года прирост составил 55,4%.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на третьем месте в России по росту объемов выданных автокредитов за 2017 год. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, прирост составил 55,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

      Среди 40 регионов-лидеров первые две строчки заняли Кемеровская (+68,5%) и Челябинская (+57,8%) области. Затем следует Удмуртия, Башкортостан (+54,6%), Пермский край (+50,9%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы выданных автокредитов за данный период выросли на 23,3% и 41,4% соответственно.

      За 10 месяцев 2017 года в России было выдано автокредитов на сумму 391,9 млрд рублей, что на 39,3% больше, чем в 2016 году (281,3 млрд рублей). 

      17:28, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      412
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#автомобиль

       

       

       

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