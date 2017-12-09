Доходы жителей Удмуртии упали на 1,4%

А с поправкой на инфляцию уровень жизни снизился за год на 4,5%.

Ижевск. Удмуртия. Жители Родникового края стали за год беднее на 1,4%. По данным Удмуртстата, таким оказалось годовое снижение среднедушевых денежных доходов населения республики.

По данным ведомства, в среднем на каждого жителя Удмуртии в октябре 2017 года приходилось 23 172 рубля зарплат, дивидендов, премий, пенсий и пособий. Это на 1,4% меньше, чем было в том же месяце годом ранее, отмечают в Удмуртстате.

При этом еще больше упали реально располагаемые денежные доходы населения. С поправкой на рост цен в сравнении с октябрем 2016 года снижение составило 4,5%.

За тот же период отмечается рост потребительских расходов населения на 4,8%. Кроме того, за год вырос их удельный вес. Если в октябре 2016 года затраты на покупку товаров и оплату услуг составляли 67,6% всех расходов, то год спустя - 71,8%.