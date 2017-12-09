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      Доходы жителей Удмуртии упали на 1,4%

      13:33, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:33, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      296
      0
      #экономика\n#Удмуртия\n#доходы\n#статистика\n#бедность\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      296
      0

      А с поправкой на инфляцию уровень жизни снизился за год на 4,5%.  

      Ижевск. Удмуртия. Жители Родникового края стали за год беднее на 1,4%. По данным Удмуртстата, таким оказалось годовое снижение среднедушевых денежных доходов населения республики. 

      По данным ведомства, в среднем на каждого жителя Удмуртии в октябре 2017 года приходилось 23 172 рубля зарплат, дивидендов, премий, пенсий и пособий. Это на 1,4% меньше, чем было в том же месяце годом ранее, отмечают в Удмуртстате.   

      При этом еще больше упали реально располагаемые денежные доходы населения. С поправкой на рост цен в сравнении с октябрем 2016 года снижение составило 4,5%. 

      За тот же период отмечается рост потребительских расходов населения на 4,8%. Кроме того, за год вырос их удельный вес. Если в октябре 2016 года затраты на покупку товаров и оплату услуг составляли 67,6% всех расходов, то год спустя - 71,8%.

      13:33, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      296
      0
      #экономика\n#Удмуртия\n#доходы\n#статистика\n#бедность\n#деньги

       

       

       

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